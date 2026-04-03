Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunken mit Kleinkind auf dem Fahrrad unterwegs

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Siemensstraße in Bad Kreuznach im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einer Verkehrskontrolle mit überraschendem Ergebnis.

Polizeibeamte befuhren aufgrund eines anderen Einsatzes einen Wendehammer in der Siemensstraße. Ihnen kam hierbei ein Fahrradfahrer entgegen, auf dessen Rahmen seine dreijährige Tochter saß. Aufgrund eines möglichen Zusammenhangs mit dem vorangegangenen Einsatz wurde der Radfahrer einer Kontrolle unterzogen.

Im Zuge der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass der Mann in keinem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Einsatzgeschehen stand und lediglich mit seiner Tochter unterwegs war. Während des Gesprächs nahmen die eingesetzten Beamten jedoch starken Atemalkoholgeruch bei ihm wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde dem Fahrradfahrer anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch das Führen eines Fahrrads unter erheblichem Alkoholeinfluss eine Straftat darstellt und insbesondere beim Transport von Kindern eine erhebliche Gefährdung besteht.

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