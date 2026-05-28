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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27.05.2026, 06:30 Uhr, und dem 27.05.2026, 19:00 Uhr, kam es in der Kieler Straße in Wilhelmshaven zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, indem die Wohnungstür aufgebrochen wurde. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Nachttisch Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kieler Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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