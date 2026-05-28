Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Jever

Jever (ots)

Am 27.05.2026 wurde bei der Polizei in Jever eine Sachbeschädigung im Bahnhofsweg angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden auf einem Grundstück drei hochwertige Gerüstbohlen beschädigt. Die Bohlen waren nach Baumschnittarbeiten Anfang Mai im rückwärtigen Bereich des Grundstücks gelagert worden. Am 07.05.2026 stellte der Geschädigte fest, dass die Bohlen offenbar mittels einer Kreissäge zerschnitten worden waren. Ein möglicher Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Rückschnittarbeiten an Bäumen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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