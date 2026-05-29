Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von Unrat hinter Garage

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.05.2026 kam es gegen 16:10 Uhr in der Gdingener Straße in Wilhelmshaven zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache Unrat hinter einer Garage in Brand. Durch das Feuer wurde der Putz der Garage beschädigt. Im Nahbereich des Brandortes traf der Brandentdecker zwei Kinder im Alter von 11 Jahren an, die sich zuvor dort aufgehalten hatten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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