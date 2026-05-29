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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von Unrat hinter Garage

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.05.2026 kam es gegen 16:10 Uhr in der Gdingener Straße in Wilhelmshaven zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache Unrat hinter einer Garage in Brand. Durch das Feuer wurde der Putz der Garage beschädigt. Im Nahbereich des Brandortes traf der Brandentdecker zwei Kinder im Alter von 11 Jahren an, die sich zuvor dort aufgehalten hatten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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