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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters in Jever aufgeklärt

Jever (ots)

Am 28.05.2026, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, kam es am Mariengymnasium in Jever zum Diebstahl eines E-Scooters. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten ein 17-jähriger Beschuldigter sowie ein 13-jähriger Tatverdächtiger den abgestellten E-Scooter eines Geschädigten. Der Eigentümer konnte den Standort des Fahrzeugs zwischenzeitlich im Bereich eines Verbrauchermarktes orten. Dort wurde der 13-Jährige durch einen Zeugen erkannt und anschließend durch den Geschädigten angetroffen. Die Tat wurde eingeräumt. Der entwendete E-Scooter konnte später im Bereich des Bahnhofs Jever, versteckt in einem Gebüsch, aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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