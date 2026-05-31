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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 29.05.-31.05.2026

Varel (ots)

Einbruch in Baucontainer/Festnahme eines Täters Varel- Am Samstag, gegen 02:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine verdächtige Person, die sich mutmaßlich unrechtmäßig auf einer Baustelle in 26316 Varel, Rodenkirchener Straße, aufhalten solle. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten daraufhin eine männliche Person, 34 Jahre alt, in einem an der Baustelle abgestellten Baucontainer feststellen und vorläufig festnehmen. Nach einer ersten Einlassung gab der Beschuldigte an, Nahrungsmittel gesucht zu haben. Da bei der Durchsuchung der Person und des mitgeführten Fahrrades neben dem Tatwerkzeug auch ein Messer, ein Teleskopschlagstock und Drogen aufgefunden wurden, wird gegen ihn nun auch wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Varel- Am Freitag, gegen 11:10 Uhr, kam es in Varel, Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 88-jährige Führer eines Pkw verwechselte beim Verlassen eines Parkplatzes Gas- und Bremspedal und fuhr gegen die Hauswand eines gegenüberliegenden Hauses. Der Fahrzeugführer und seine 90-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw und der Hauswand entstanden Sachschäden.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Varel- Am Samstag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Mühlenteich, 26316 Varel, Mühlenteichstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge wurden mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind acht Fälle bekannt geworden. Der Verursacher ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451 9230, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht Varel- Am Samstag, gegen 08:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Varel/Obenstrohe, Wiefelsteder Straße, zu einem Verkehrsunfall. Zwei aus- bzw einparkende Fahrzeuge stießen jeweils mit dem Heck zusammen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Die mutmaßliche Hauptverursacherin entfernte sich mit ihrem Fahrzeug, weißer SUV, BMW, anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.-Nr.: 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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