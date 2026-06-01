Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 31.05.2026, gegen 15:09 Uhr, kam es auf der Landesstraße 808 zwischen Klein Ollacker und Wegshörne im Wangerland zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Pkw des Mannes von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend in einem wasserführenden Graben zum Stillstand.

Der Mann wurde aus dem Fahrzeugwrack geborgen und zunächst notfallmedizinisch versorgt, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Die L808 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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