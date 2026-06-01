Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss in Sande

Sande (ots)

Am 31.05.2026, gegen 19:13 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelmshavener Straße in Sande zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver sowie starkes Bremsen verhindern. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 51-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis der Klasse B des Mannes nicht mehr gültig war. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

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