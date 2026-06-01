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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzungen auf Dorffest im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 31.05.2026, gegen 03:00 Uhr, kam es auf einem Sportplatz in Waddewarden im Wangerland zu körperlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einem Dorffest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verhielt sich ein 36-jähriger Mann aggressiv gegenüber anderen Personen und wurde daraufhin durch den Sicherheitsdienst des Veranstaltungsgeländes verwiesen. Während des Einschreitens schlug der Mann einem 34-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust gegen das Kinn.

Im weiteren Verlauf soll der Sicherheitsdienstmitarbeiter auf den bereits am Boden liegenden 36-Jährigen eingetreten haben.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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