Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzungen auf Dorffest im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 31.05.2026, gegen 03:00 Uhr, kam es auf einem Sportplatz in Waddewarden im Wangerland zu körperlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einem Dorffest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verhielt sich ein 36-jähriger Mann aggressiv gegenüber anderen Personen und wurde daraufhin durch den Sicherheitsdienst des Veranstaltungsgeländes verwiesen. Während des Einschreitens schlug der Mann einem 34-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust gegen das Kinn.

Im weiteren Verlauf soll der Sicherheitsdienstmitarbeiter auf den bereits am Boden liegenden 36-Jährigen eingetreten haben.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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