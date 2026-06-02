Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung auf Radweg - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.06.2026, gegen 16:25 Uhr, kam es im Bereich des Kniphauser Deichs in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil einer Radfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Geschädigte, einen bislang unbekannten Radfahrer zu überholen. Im Zuge des Überholvorgangs soll der Mann die Frau zunächst beleidigt und anschließend vom Fahrrad gestoßen haben.

Die Geschädigte stürzte daraufhin und erlitt Schmerzen sowie eine Schwellung am linken Knie. Zudem wurde ihr Fahrrad beschädigt. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - etwa 40 Jahre alt - weiße Hautfarbe - ca. 170 cm groß - kräftige Statur - weißes T-Shirt - unterwegs auf einem auffallend kleinen Damenfahrrad - das Fahrrad war mit mehreren Gegenständen beladen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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