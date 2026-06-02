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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsteilnehmer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Schortens (ots)

Am 01.06.2026 gegen 19:20 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizei Jever, ein Leichtkraftrad im Bereich des Mühlenweges in Schortens einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Anlass der Kontrolle war, dass an dem Fahrzeug kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Nachdem die Beamten entsprechende Anhaltesignale gegeben hatten, entzog sich der Fahrzeugführer der Kontrolle und flüchtete mit dem Leichtkraftrad. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt erreichte er innerhalb geschlossener Ortschaft Geschwindigkeiten von bis zu 95 km/h und missachtete damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich. Die Flucht endete nach wenigen Kilometern im Bereich des Klein-Ostiemer-Weges in Schortens, als der Fahrzeugführer in einer Sackgasse zum Stehen kam und kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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