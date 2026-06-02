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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gewerbeobjekt im JadeWeserPark

Schortens (ots)

In der Zeit vom 31.05.2026, 17:30 Uhr, bis zum 01.06.2026, 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude eines Entsorgungsbetriebs im JadeWeserPark in Schortens, Ortsteil Roffhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine höhere Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des JadeWeserParks beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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