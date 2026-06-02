Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Gewerbeobjekt im JadeWeserPark
Schortens (ots)
In der Zeit vom 31.05.2026, 17:30 Uhr, bis zum 01.06.2026, 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude eines Entsorgungsbetriebs im JadeWeserPark in Schortens, Ortsteil Roffhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine höhere Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des JadeWeserParks beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.
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