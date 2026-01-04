Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch mit gefälschtem Werkzeug

Ludwigshafen (ots)

Am 03.01.2026 erstattete ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen bei der Polizei Anzeige, nachdem er über eine Online-Plattform vermeintlich hochwertiges Werkzeug erworben hatte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei dem gelieferten Werkzeug um Produktfälschungen handelte. In Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzkräften der Polizei wurde daraufhin ein weiterer Ankauf gefälschter Werkzeuge initiiert. Im Rahmen der vereinbarten Übergabe konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs sowie wegen Verstößen gegen das Markengesetz eingeleitet.

