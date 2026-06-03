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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsbehinderungen nach Motorschaden eines Sattelzugs

Bockhorn (ots)

Am 02.06.2026 gegen 09:45 Uhr kam es auf der Bockhorner Straße in Bockhorn zu einer Verkehrsbehinderung infolge eines technischen Defekts an einem Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Sattelzugmaschine während der Fahrt einen kapitalen Motorschaden und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Infolge des Defekts trat Motoröl aus und verunreinigte die Fahrbahn. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde die zuständige Straßenmeisterei hinzugezogen. Diese beauftragte ein Fachunternehmen mit der Reinigung der Fahrbahn. Die Daten des Verursachers wurden zur weiteren Bearbeitung aufgenommen und an die zuständigen Stellen übermittelt. Während der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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