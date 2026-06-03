Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsbehinderungen nach Motorschaden eines Sattelzugs
Bockhorn (ots)
Am 02.06.2026 gegen 09:45 Uhr kam es auf der Bockhorner Straße in Bockhorn zu einer Verkehrsbehinderung infolge eines technischen Defekts an einem Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Sattelzugmaschine während der Fahrt einen kapitalen Motorschaden und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Infolge des Defekts trat Motoröl aus und verunreinigte die Fahrbahn. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde die zuständige Straßenmeisterei hinzugezogen. Diese beauftragte ein Fachunternehmen mit der Reinigung der Fahrbahn. Die Daten des Verursachers wurden zur weiteren Bearbeitung aufgenommen und an die zuständigen Stellen übermittelt. Während der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Personen wurden nicht verletzt.
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