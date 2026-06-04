Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 29.05.26, 20.00 Uhr, bis 31.05.26, 14:00 Uhr, kam es in der Heppenser Straße, Höhe der Hausnummer 61, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Pkw der Marke Mazda wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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