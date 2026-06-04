POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am 02.06.2026 gegen 18:20 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Parkstraße in Wilhelmshaven gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen einer 56-jährigen Frau und ihrem 57-jährigen Partner zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Hintergrund der Streitigkeit war offenbar die Absicht des Mannes, die Wohnung zu verlassen, um noch ein Bier trinken zu gehen. Im Verlauf des ...

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