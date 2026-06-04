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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Radfahrerin in Varel

Varel (ots)

Am 04.06.2026, gegen 07:19 Uhr, kam es im Bereich des sogenannten "Kaffeehauskreisels" an der Oldenburger Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Radfahrerin tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Radfahrerin die Oldenburger Straße, um ihre Fahrt auf dem rechten Radweg fortzusetzen. Zeitgleich bog ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreisverkehr auf die Oldenburger Straße ab. Hierbei übersah er offenbar die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. Die 22-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Maßnahmen war der Bereich um den Kreisverkehr zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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