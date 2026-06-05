Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Baustellencontainer am Banter See - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03.06.2026, 18:15 Uhr, und dem 04.06.2026, 06:40 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Jadeallee in Wilhelmshaven zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu insgesamt drei Baustellencontainern auf dem Gelände der sogenannten Banter Ruine. Hierzu wurden die zugezogenen Fenster der Container mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Die Täter betraten die Container und entwendeten unter anderem eine Mehrfachsteckdose, Ladegeräte sowie eine Tastatur und einen Eingabestift eines Apple-Gerätes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu

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