Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Alleinunfall eines E-Fahrzeuges

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Mönchengladbach-BAB 52 Kreuz Neersen, 29.03.2026, 09:06 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Alleinunfall eines Pkw im Autobahnkreuz Neersen gemeldet. Nach ersten Angaben sollte sich die Fahrerin noch im Fahrzeug befinden und dieses nicht eigenständig verlassen können.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Alleinunfall eines Elektrofahrzeugs. Der Pkw stand in der Tangente in Fahrtrichtung Krefeld schräg auf einem Fahrstreifen an der Leitplanke. Entgegen der Erstmeldung hatte die Fahrerin das Fahrzeug jedoch bereits selbstständig verlassen.

Sie wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Notarzteinsatzfahrzeugs aus Nettetal erstversorgt. Anschließend erfolgte die weitere medizinische Behandlung gemeinsam durch die Kräfte aus Nettetal und die Besatzung eines Rettungswagens aus Mönchengladbach. Die Patientin wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Mönchengladbach transportiert.

Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen am verunfallten Fahrzeug durch.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Mönchengladbach und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Nettetal sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

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