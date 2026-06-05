Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raubdelikt in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.06.2026, zwischen 01:08 Uhr und 01:10 Uhr, kam es in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen traf ein Mann auf seinem Heimweg auf drei bislang unbekannte Personen. Nachdem er die Gruppe nach etwas zu Rauchen gefragt hatte, entwickelte sich zunächst ein normales Gespräch. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer unvermittelt mit Reizgas angegriffen und verbal bedroht. Die Täter versuchten offenbar, den vom Geschädigten getragenen Rucksack zu erlangen. Dieser verblieb jedoch auf seinem Rücken. Im Zusammenhang mit der Tat ging die vom Opfer getragene Brille verloren. Die drei bislang unbekannten Personen sollen etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Sie hätten sowohl Arabisch als auch Deutsch gesprochen und werden wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 17 Jahre alt - klein und schmächtig - dunkle, lockige Haare Zu den einzelnen Personen ist ergänzend bekannt: - eine Person trug eine Cap - eine Person war mit einem E-Scooter unterwegs und trug ein weißes T-Shirt Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder Beobachtungen im Bereich der Peterstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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