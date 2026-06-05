Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Schortens
Wilhelmshaven (ots)
Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Schortens Am 04.06.2026, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Menkestraße in Schortens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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