Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Schortens Am 04.06.2026, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Menkestraße in Schortens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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