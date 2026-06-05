Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Cäciliengroden - Zeugen gesucht
Cäciliengroden (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026 kam es in der Walther-Rathenau-Straße in Cäciliengroden zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Stromkasten im Bereich der Einmündung Hermann-Schulz-Straße beschädigt. Der Schaden dürfte beim Abbiegen eines bislang unbekannten Fahrzeugs in die Walther-Rathenau-Straße entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Sande unter der Telefonnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.
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