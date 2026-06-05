Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 29.05.2026, zwischen 12:15 Uhr und 12:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Mitscherlichstraße 60-62 (Lidl Parkplatz) zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein weißer Peugeot vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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