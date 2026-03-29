Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung in der Fußgängerzone in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 27.03.2026 gegen 23:55 Uhr gingen bei hiesiger Dienststelle mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung in der Langendorfer Straße (Fußgängerzone) vor einer dortigen Gaststätte ein. Nach einem zunächst verbalen Streit zwischen dem 35-jährigen Beschuldigten und dem 34-jährigen Geschädigten, schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging der Geschädigte zu Boden. Dort trat der Beschuldigte dem Geschädigten nochmals in den Bauch. Durch den Angriff wurde der Geschädigte leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung eingeleitet.

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