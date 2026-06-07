PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 05.06.2026 bis 07.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fahrlässige Körperverletzung

Am Samstagmittag kam es in der Sven-Hedin-Straße zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 27jähriger Mann rauchte auf seinem Balkon und schnipste anschließend seinen Zigarettenstummel in Richtung des dortigen Gehweges. Dort lief gerade ein 9jähriger Junge lang. Der Zigarettenstummel landete unglücklicherweise im Nackenbereich des Opfers und verursachte dort einige kleine Brandblasen.

Verkehrsunfall

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, verwechselte beim Einparken in der Ahrstraße ein 60jähriger Fahrzeugführer das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte deshalb stark. Dadurch rammte der Verursacher einen geparkten Pkw und schob diesen gegen einen weiteren Pkw. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden an den Fahrzeugen.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer die Ernst-Balach-Straße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 11:49

    POL-WHV: Trauriger Ausgang nach Rettung eines Schweinswals

    Wangerland (ots) - Weitere Ergänzung zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6288559 Wie bereits berichtet, wurde am 04.06.2026 ein hilfloser Schweinswal im Watt des Wangerlandes am Stand in Schillig entdeckt. Unter Beteiligung von Feuerwehr und Polizei konnte das Tier zunächst gerettet werden. Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb der Schweinswal jedoch später. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:43

    POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr in Schortens

    Schortens (ots) - Am 04.06.2026, gegen 19:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Radfahrer, der die Upjeversche Straße in Schortens in auffälliger Fahrweise befuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 64-jährige Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren