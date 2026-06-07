Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 05.06.2026 bis 07.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fahrlässige Körperverletzung

Am Samstagmittag kam es in der Sven-Hedin-Straße zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 27jähriger Mann rauchte auf seinem Balkon und schnipste anschließend seinen Zigarettenstummel in Richtung des dortigen Gehweges. Dort lief gerade ein 9jähriger Junge lang. Der Zigarettenstummel landete unglücklicherweise im Nackenbereich des Opfers und verursachte dort einige kleine Brandblasen.

Verkehrsunfall

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, verwechselte beim Einparken in der Ahrstraße ein 60jähriger Fahrzeugführer das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte deshalb stark. Dadurch rammte der Verursacher einen geparkten Pkw und schob diesen gegen einen weiteren Pkw. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden an den Fahrzeugen.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer die Ernst-Balach-Straße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.

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