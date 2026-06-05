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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trauriger Ausgang nach Rettung eines Schweinswals

Wangerland (ots)

Weitere Ergänzung zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6288559

Wie bereits berichtet, wurde am 04.06.2026 ein hilfloser Schweinswal im Watt des Wangerlandes am Stand in Schillig entdeckt. Unter Beteiligung von Feuerwehr und Polizei konnte das Tier zunächst gerettet werden.

Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb der Schweinswal jedoch später.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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