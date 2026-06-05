Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trauriger Ausgang nach Rettung eines Schweinswals
Wangerland (ots)
Weitere Ergänzung zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6288559
Wie bereits berichtet, wurde am 04.06.2026 ein hilfloser Schweinswal im Watt des Wangerlandes am Stand in Schillig entdeckt. Unter Beteiligung von Feuerwehr und Polizei konnte das Tier zunächst gerettet werden.
Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb der Schweinswal jedoch später.
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