Polizei Gütersloh

POL-GT: 68-jähriger Rennradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Ein Rennradfahrer erlitt am Donnerstagabend (18.06., 18.10 Uhr) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Der 68-jährige Mann aus Werther befuhr die Rotingdorfer Straße in Richtung Theenhausen. Innerhalb einer Rechtskurve kam er dabei nach rechts von der Straße ab und fiel in der Folge zu Boden.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

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