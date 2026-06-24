Polizei Düren

POL-DN: Auf der Flucht vor der Polizei gestürzt

Düren (ots)

Beim Versuch, sich einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen, stürzte ein 14-Jähriger aus Düren gestern Nachmittag (23.06.2026) mit seinem E-Scooter. Er verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Im Verlauf der Schoellerstraße war den Beamten gegen 16:00 Uhr das verdächtige Elektrokleinstfahrzeug aufgefallen. Da die gefahrene Geschwindigkeit deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag und am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, entschlossen sich die Beamten den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Das hatte dieser jedoch ebenfalls erkannt und versuchte sich durch Flucht, der drohenden Kontrolle zu entziehen. Erst im Verlauf der Eberhardt-Hoesch-Straße konnte der junge Mann gestellt werden als er versuchte seine Flucht über einen Gehweg fortzusetzen. An einem abgesenkten Bordstein kam er jedoch zu Fall und konnte so von den Beamten festgesetzt und kontrolliert werden. Durch den Sturz verletzte sich der 14-jährige Fahrzeugführer aus Düren leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Auf der Wache Düren, wurde der 14-Jährige schließlich an seine Eltern übergeben. Er räumte ein, dass das Fahrzeug technisch verändert sei und dadurch schneller fahre. Das Kennzeichen des Fahrzeugs sei verloren gegangen.

Sowohl den Fahrzeugführer als auch den Halter erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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