Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw - Unfallzeugen gesucht

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (23.06.2026) kam es auf der Zülpicher Straße in Höhe eines Lebensmittelgeschäfts zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein weiterer Pkw entfernte sich vom Unfallort. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Düren die Zülpicher Straße aus Richtung Euskirchener Straße in Fahrtrichtung Dechant-Bohnekamp-Straße. Dazu nutzte er den in Blickrichtung Dechant-Bohnekamp-Straße links gelegenen Fahrradweg. Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin eines weißen Pkw vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die Zülpicher Straße, ohne auf den querenden Verkehr zu achten.

Nach Angaben des 14-Jährigen erfasste ihn der Pkw beinahe. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er auf die Fahrbahn ausweichen. Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Mann aus Vettweiß. Dieser war mit seinem Pkw auf der Zülpicher Straße in Richtung Euskirchener Straße unterwegs.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Den weißen Pkw, der sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernte, fuhr nach ersten Erkenntnissen eine weibliche Person, die eventuell ein Kopftuch trug. Zur Fluchtrichtung konnten keine Angaben gemacht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

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