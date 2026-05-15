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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Körperverletzung auf dem Scheunenfest

Dellfeld (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Donnerstags wurde ein 19-Jähriger verletzt. Der Heranwachsende hielt sich gegen 19:30 Uhr auf dem Scheunenfest in Dellfeld auf. Dort geriet er eigenen Angaben zufolge mit einer ihm unbekannten Person in Streit. Dabei wurde er mit einem Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Da der Täter bislang nicht bekannt ist, sucht die Polizei Zweibrücken nun Zeugen des Vorfalls. Beobachter des Streits werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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