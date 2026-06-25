Polizei Düren

POL-DN: Elektronikgeräte aus KiTa entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (26.06.2026, 16:00 Uhr) und Mittwoch (24.06.2026, 07:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße ein.

Mindestens ein Täter verschaffte sich unbefugt Zugang zum Erdgeschoss des Gebäudes. Aus einem der Gruppenräume wurden eine Musikbox sowie ein Tablet entwendet. Außerdem hat man am Tatort vermutlich noch eine Mahlzeit zu sich genommen. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Schulstraße im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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