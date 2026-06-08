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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Schöneberg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es in der Zeit von 00.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Schöneberg, Hauptstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten unbekannte Täter einen Pkw Opel mit Farbe. Hierbei wurden Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt auf das Fahrzeug geschrieben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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