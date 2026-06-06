POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Raubach/Großmaischeid (ots) - In der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 wurden sowohl in Raubach als auch in Großmaischeid zwei Audi Q5 entwendet. Die beiden Fahrzeuge parkten jeweils in den Hofeinfahrten der Anwesen und wurden in der Nacht unbemerkt entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Audi Q5, Baujahr 2019 aus dem Zulassungsbezirk des ...

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