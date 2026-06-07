Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Weitefeld (ots)

In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026 kam es in der Ringstraße in Weitefeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bisher unbekannten Gründen dürfte der Unfallverursacher mit seinem Kfz von der Fahrbahn abgekommen sein und mit einem ordnungsgemäß in der privaten Hofeinfahrt geparkten Pkw kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es konnten Trümmerteiler des Verursacher-Fahrzeuges aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Betzdorf zukommen zu lassen.

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