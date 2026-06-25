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POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Unfall mit E-Parallel-Tandem

POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Unfall mit E-Parallel-Tandem
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Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dechant-Bohnekamp-Straße wurden am Mittwochnachmittag (24.06.2026) drei Menschen leicht verletzt.

Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Aachen mit einem mehrsitzigen E-Parallel-Tandem die Dechant-Bohnekamp-Straße in Fahrtrichtung Nideggener Straße. Auf dem Fahrzeug, das über insgesamt vier Sitzplätze verfügt, befanden sich außerdem zwei Mitfahrer im Alter von 19 und 24 Jahren aus Düren.

Nach ersten Erkenntnissen verlor die 28-Jährige auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug. Ihren Angaben zufolge konnte sie die Bremse nicht mehr kontrollieren. Beim Versuch, das Fahrzeug nach rechts zu lenken, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, kippte das Tandem auf die rechte Seite.

Die Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrer stürzten zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Eine Zeugin, die mit ihrem Pkw hinter dem Tandem unterwegs war, bestätigte, dass das Fahrzeug kurz vor dem Unfall ins Schlingern geraten war und anschließend auf die rechte Seite umkippte.

An dem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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