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Polizei Düren

POL-DN: Getreidefeld in Flammen

Heimbach (ots)

Ein Getreidefeld in der Verlängerung der Straße "Im Bruch" brannte gestern Mittag (25.06.2026) bei Vorbereitungen zu Erntearbeiten großflächig ab. Auch landwirtschaftliches Gerät wurde durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 12:45 Uhr war bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort von Weitem eine große Rauchsäule über einem Getreidefeld nahe der Ortslage Vlatten zu sehen. Zeugen hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert, die durch umgehende Löscharbeiten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern konnte. Begünstigt durch das aktuell trockene und heiße Wetter brannte eine erhebliche Fläche des betroffenen Getreidefeldes ab. Auch ein landwirtschaftlicher Anhänger wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Hinweise auf eine mögliche Brandursache liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Die Polizei warnt in diesen Tagen noch einmal eindringlich vor fahrlässigem Umgang mit offenem Feuer. Stattdessen mahnt sie zur Achtsamkeit, da die ausgetrocknete Vegetation für Brandentwicklungen sehr empfänglich ist. Ein rasches Ausbreiten kann nicht ausgeschlossen und ein Großbrand nur schwer gelöscht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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