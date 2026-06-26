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Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz am Dürener Bahnhof

Düren (ots)

Polizei, Bundespolizei und die Stadt Düren führten am Donnerstag (25.06.2026) erneut einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Dürener Bahnhofs und des angrenzenden Umfelds durch.

Zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr zeigten die Einsatzkräfte eine hohe Präsenz und führten gezielte Personen- und Objektkontrollen durch. Darüber hinaus wurden der Langemarckpark, die Dürener Nordstadt sowie weitere Bereiche rund um den Bahnhof bestreift.

Vermutlich trugen die hohen Temperaturen maßgeblich dazu bei, dass sich im Bahnhofsumfeld insgesamt nur wenige Personen aufhielten. Die durchgeführten Kontrollen verliefen ohne besondere Feststellungen.

Der Einsatz erfolgte im Rahmen des "Projekt-Team Bahnhof Düren", in dem die Bundespolizeiinspektion Köln, die Kreispolizeibehörde Düren, die Stadt Düren und die Deutsche Bahn eng zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation ist es, durch gemeinsame Kontrollen und eine sichtbare Präsenz das Sicherheitsgefühl im Bahnhofsumfeld nachhaltig zu stärken.

Auch künftig werden Polizei, Bundespolizei und Stadt Düren gemeinsame Schwerpunkteinsätze durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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