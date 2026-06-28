Polizei Düren

POL-DN: 14-Jähriger nach Badeunfall am Badesee Echtz verstorben

Düren (ots)

Bei einem Badeunfall am Badesee Echtz ist am Freitagnachmittag (26.06.2026) ein 14-jähriger Jugendlicher aus Düren ums Leben gekommen. Umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6303284) Der Jugendliche konnte dann am Sonntagvormittag (28.06.2026) nur noch leblos aus dem Gewässer geborgen werden.

Gegen 13:43 Uhr am Freitagnachmittag hatte die Feuerwehr die Meldung "Person in Seenot" am Badesee Echtz erhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 14-Jährige gemeinsam mit mehreren Freunden in einem Boot auf dem See unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fiel der Jugendliche vom Boot ins Wasser. Seine Begleiter versuchten noch, ihn über Wasser zu halten, konnten jedoch nicht verhindern, dass er unterging.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufs wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Augenzeugen vor Ort. An dem Einsatz waren neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auch Kräfte der DLRG und des THW beteiligt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsdienstes halfen bei der Räumung des Seegeländes und der Parkplätze.

Die Rettungskräfte suchten den See bis in den Freitagabend hinein mit Booten, Tauchern und auch einem Echolot sowie einem Sonarroboter ab. Auch zwei Hubschrauber waren am Freitagnachmittag im Einsatz. Die Suche wurde dann am Samstag und Sonntagmorgen fortgesetzt.

Gegen 11:00 Uhr am Sonntagvormittag konnte der Jugendliche schließlich geortet und aus dem See geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

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