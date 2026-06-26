Polizei Düren

POL-DN: Suche nach vermisstem Jugendlichen am Badesee Echtz vorerst ergebnislos abgebrochen.

Düren (ots)

Die Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Badesee Echtz (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6303201) ist vorerst ergebnislos abgebrochen worden. Die Rettungskräfte hatten den See bis in den Abend hinein mit Booten, Tauchern, einem Echolot sowie einem Sonarroboter abgesucht. Auch zwei Hubschrauber waren am Nachmittag im Einsatz. Die Suche soll am Samstagvormittag fortgesetzt werden.

Gegen 13:43 Uhr am Freitagnachmittag (26.06.2026) hatte die Feuerwehr Düren die Meldung "Person in Seenot am Badesee Echtz" erhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 14-Jähriger gemeinsam mit mehreren Freunden in einem Schlauchboot auf dem See unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fiel der Jugendliche vom Boot ins Wasser. Seine Begleiter versuchten noch, ihn über Wasser zu halten, konnten jedoch nicht verhindern, dass er unterging.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufs wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Neben Tauchkräften der Feuerwehr waren unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie weitere technische Hilfsmittel im Einsatz. Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Augenzeugen vor Ort. An dem Einsatz waren außerdem auch Kräfte der DLRG und des THW beteiligt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes halfen bei der Räumung des Seegeländes und der Parkplätze.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Suche aufgrund der einsetzenden Dunkelheit vorerst ergebnislos abgebrochen. Der Betrieb am Badesee Echtz bleibt laut Angaben des Betreibers vorerst geschlossen.

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