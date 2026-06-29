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POL-DN: Ballenpresse geht in Flammen auf

POL-DN: Ballenpresse geht in Flammen auf
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Nörvenich (ots)

Beim Brand einer Strohballenpresse entstand am vergangenen Samstagnachmittag (27.06.2026) hoher Sachschaden. Auch Teile des Feldes, auf dem das Gerät gerade im Einsatz war, gerieten in Brand.

Gegen 17:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf einem Feld in der Verlängerung der Ellebachstraße entsandt. Dort war eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine in Brand geraten und hatte so für einen Flächenbrand auf dem abgeernteten Feld gesorgt. Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es schließlich den Brand einzudämmen und letztlich abzulöschen. Die betroffene Ballenpresse wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Überhitzung des Gerätes im laufenden Betrieb für die Brandentstehung verantwortlich sein. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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