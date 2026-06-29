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Polizei Düren

POL-DN: Mit 165 km/h durch die Eifel - Polizei stoppt Raser

Kreis Düren (ots)

Trotz hochsommerlicher Temperaturen führte der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Sonntag (28.06.2026) Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel durch. Kontrolliert wurde auf der L15 in Höhe Kermeter. Dort gilt außerhalb geschlossener Ortschaften eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Besonders negativ fiel ein 34-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden auf. Er wurde mit 165 km/h gemessen und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit damit um 115 km/h. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.470 Euro hinterlegen.

Neben diesem Fahrer müssen fünf weitere Motorradfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 95 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Die Polizei Düren wird ihre Geschwindigkeitskontrollen insbesondere auf den beliebten Strecken in der Eifel auch künftig fortsetzen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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