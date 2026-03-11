Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht beim REWE in Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Wie der Polizeiinspektion Straßenhaus am gestrigen Tag gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 06.03.2026 zwischen 12:50 Uhr und 20:30 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Front eines geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise zum Hergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

