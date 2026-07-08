Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mehrere Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 29.06.2026 und dem 04.07.2026 kam es an mehreren Örtlichkeiten in Waldkirch zu Farbschmierereien.

Betroffen waren der Eingangsbereich des Schwarzwaldzoos, das sogenannte Heldenkreuz sowie die St.-Sebastian-Kapelle in der Friedhofstraße.

Aufgrund des Erscheinungsbilds und der Ähnlichkeit der verwendeten Schriftzüge ist nicht auszuschließen, dass dieselben bislang unbekannten Täter für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

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