PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 07.07.2026, gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Eisenbacher Hauptstraße ein schwerer Arbeitsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 70 Jahre alter Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma bei Reparaturarbeiten an einem Radlader durch dessen Schaufel eingeklemmt worden. Der Mann sei erst zu einem späteren Zeitpunkt leblos durch Mitarbeitende im Beisein der Ehefrau aufgefunden worden. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kam, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg ergeben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 11:41

    POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer schlägt Kind ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 07.45 Uhr, soll ein unbekannter Radfahrer einem 7-jährigen Kind ins Gesicht geschlagen haben. Der 7-jährige Junge lief mit seiner Mutter zur Schule, als im Bereich der Blauenstraße / Hauptstraße, in Höhe einer Bäckerei, ein auf dem Gehweg fahrender Fahrradfahrer an dem Jungen und der Mutter vorbeifuhr und dabei dem ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:39

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 22.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft an drei Mehrfamilienhäuser in der Otto-Boll-Straße die Eingangstüren aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser. Bereits Anfang März wurden aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Boll-Straße ein Rennrad sowie ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:23

    POL-FR: Zell im Wiesental: Kradfahrer bei Sturz leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seinem Motorrad befuhr am Sonntag, 05.07.2026 gegen 09.50 Uhr ein 30 Jahre alter Mann die K6352 von Gersbach in Richtung Todtmoos-Au. In einer Kurve kam er aus bislang nicht bekannten Gründen zu Fall. Das Krad rutschte unter einer Leitplanke durch und stürzte rund vier Meter den Hang hinunter. Der 30-Jährige kam am Hang zum Liegen und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren