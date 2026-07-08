Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 07.07.2026, gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Eisenbacher Hauptstraße ein schwerer Arbeitsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 70 Jahre alter Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma bei Reparaturarbeiten an einem Radlader durch dessen Schaufel eingeklemmt worden. Der Mann sei erst zu einem späteren Zeitpunkt leblos durch Mitarbeitende im Beisein der Ehefrau aufgefunden worden. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kam, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg ergeben.

ak

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