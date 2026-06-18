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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0406--Versuchter Goldkettenraub--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Arsten, Ludwig-Waigand-Straße
Zeit: 	17.06.2026, 14:00 Uhr

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es im Bereich der Ludwig-Waigand-Straße zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 67 Jahre alten Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Frau die Straßenbahnlinie 4 an der Haltestelle Kattenturm-Mitte und bemerkte im Anschluss, dass ein Mann sich ihr nähert. Ob der Mann zuvor ebenfalls in der Straßenbahn gewesen ist, konnte die 67-jährige nicht sicher feststellen.

Der Mann trat schließlich neben sie und griff unvermittelt nach ihrer Goldkette sowie ihrem Brillenband. Die Frau rief um Hilfe, wodurch ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde. Dieser machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin der Täter von der Frau abließ und ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Die Frau erlitt durch den Angriff Kratzer und Rötungen im Schulterbereich.

Der Mann soll etwa 190 cm groß und gepflegt gewesen sein, zudem eine schlanke Statur sowie kurze, dunkle Haare gehabt haben. Er soll mit einer beigen Kapuzenjacke oder einem Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein und einen hellblauen Stoffbeutel bei sich getragen haben.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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