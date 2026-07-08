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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 22.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft an drei Mehrfamilienhäuser in der Otto-Boll-Straße die Eingangstüren aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser.

Bereits Anfang März wurden aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Boll-Straße ein Rennrad sowie ein E-Lastenrad entwendet (wir berichteten).

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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