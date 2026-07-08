POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 22.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft an drei Mehrfamilienhäuser in der Otto-Boll-Straße die Eingangstüren aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser.
Bereits Anfang März wurden aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Boll-Straße ein Rennrad sowie ein E-Lastenrad entwendet (wir berichteten).
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