Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 22.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft an drei Mehrfamilienhäuser in der Otto-Boll-Straße die Eingangstüren aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser.

Bereits Anfang März wurden aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Boll-Straße ein Rennrad sowie ein E-Lastenrad entwendet (wir berichteten).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell