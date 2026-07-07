Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer angefahren - Pkw geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Mountainbike befuhr am Montag, 06.07.2026 gegen 21.10 Uhr ein 37 Jahre alter Mann die Straße Gündenhausen auf dem Radweg, vom Kreisverkehr kommend. Von der Hohe Flum Straße aus kam zeitgleich ein schwarzer Mercedes gefahren und fuhr in die Straße Gündenhausen ein, ohne auf den Radfahrer zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und auf der Straße seitlich vom Mercedes zum Liegen kam. Im Anschluss flüchtete der Mercedes in Richtung Schopfheim Langenau. Dabei überholte er zwei Fahrzeuge, welche zuvor vor dem Radfahrer gefahren waren. Ein Zeuge konnte dem Mercedes zeitweise verfolgen. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Langenau in Richtung Enkenstein, dort bei Rotlicht durch die Baustelle und weiter durch Wieslet Richtung Weitenau / Steinen. Der 37-jährige Radfahrer blieb unverletzt, an seinem Mountainbike entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche durch den flüchtenden Mercedes womöglich gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden.

md/tb

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