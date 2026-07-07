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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stehlen Minibagger und Radlader von Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Rudolstadt (ots)

Unbekannte Täter haben von einem Firmengelände in der Straße "An den Katzenlöchern" in Rudolstadt einen Minibagger und einen Radlader gestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am 6.07.2026 wurde der Polizei der Diebstahl der beiden Baumaschinen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum vom 6.06. bis zum 6.07.2026 unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände und entwendeten dort einen Minibagger sowie einen Radlader.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum und insbesondere am 25. und 26. Juni 2026, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0168885/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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