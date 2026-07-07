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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Dach von Gaststätte in der Talstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Sonntag, 05.07.2026, 20.30 Uhr und Montag, 06.07.2026, 05.00 Uhr, die L126 von Todtnau kommend in Richtung Muggenbrunn und beschädigte in Aftersteg in einer Kurve ein Dach von einer dortigen Gaststätte. Aufgrund der Höhe dürfte es sich um ein größeres, mutmaßlich mit Heu beladenes Fahrzeug gehandelt haben. Ein Zeuge konnte am Sonntag, 05.07.2026 gegen 23.00 Uhr ein lautes Geräusch wahrnehmen. Ob dies auch der Unfallzeitpunkt ist, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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