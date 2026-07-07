Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Drogendeal vor den Augen der Polizei - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Säckingen gegen 21:45 Uhr zwei Personen beobachten, die im Bereich der Beck-Arkaden Geld und ein Tütchen tauschten. Der Geldempfänger wurde im Anschluss einer Kontrolle unterzogen, dabei konnte weitere Anhaltspunkte für einen Handel mit Betäubungsmittel erlangt werden. Da der 21-Jährige auch noch per Haftbefehl wegen eines anderen Delikts im Zusammenhang mit Betäubungsmittel gesucht wurde, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wo ihn eine zehn monatige Haftstrafe erwartet.

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