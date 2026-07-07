POL-FR: Bad Säckingen: Drogendeal vor den Augen der Polizei - Tatverdächtiger in Haft
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 05.07.2026, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Säckingen gegen 21:45 Uhr zwei Personen beobachten, die im Bereich der Beck-Arkaden Geld und ein Tütchen tauschten. Der Geldempfänger wurde im Anschluss einer Kontrolle unterzogen, dabei konnte weitere Anhaltspunkte für einen Handel mit Betäubungsmittel erlangt werden. Da der 21-Jährige auch noch per Haftbefehl wegen eines anderen Delikts im Zusammenhang mit Betäubungsmittel gesucht wurde, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wo ihn eine zehn monatige Haftstrafe erwartet.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell